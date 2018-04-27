15-летнюю школьницу из Барнаула облили едкой жидкостью

На Алтае школьницу облили едкой жидкостью, едва не изуродовав ей лицо. Кто и зачем это сделал — до сих пор неясно.

10 апреля в 13:15 девушка возвращалась из школы. У одного из домов на улице Антона Петрова было много грязи. 15-летняя школьница решила ее обойти по кромке бетона у стены. И тут на нее из окна плеснули чем-то едким.

Девочке показалось, что это был мужчина и что его окно было на первом этаже. Но она не очень уверена: было слишком больно. Эксперт диагностировал у нее химические ожоги I–II степени. Пострадали щека, подбородок и губа.

Была ли это кислота, щелочь (некоторые думают, что это обычная «Белизна» для стирки) или что-то еще, говорят, пока установить не могут. Да и для девушки особого значения это уже не имеет. Ее теперь гораздо больше волнует, не останутся ли уродливые шрамы на лице.

Полиция прошлась по квартирам. Но в той, откуда предположительно плеснули химией, живет лишь пожилая женщина. Полиция и успокоилась. Версию о том, не сама ли старушка плеснула на школьницу химическую гадость, не проверяли. А той ведь могло просто не нравиться, что подростки шныряют под окнами… Камеры рядом стоящего магазина, похоже, тоже не отсматривали.

Сестра пострадавшей начала будоражить Барнаул постами в соцсетях о беспомощности полиции. И тогда дело взял на контроль глава СК РФ по Алтайскому краю . И то хлеб. А то что же это получается: каждый, кому вздумается, будет выливать из окон что ни попадя, калечить людей и останется безнаказанным?

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