Собянин спустил три миллиарда на ремонт метро по второму кругу

Московский метрополитен разыграл восемь тендеров на повторный ремонт вестибюлей 53 станций метро общим объемом свыше трех миллиардов рублей. Сумма и количество тендеров не окончательные и могут значительно вырасти, притом что тремя годами ранее чиновники уже потратили миллиарды рублей на ремонт тех же объектов.

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Деньги есть? Ремонтируем!

В конце 2017 года в столичном метрополитене завершили работы по программе благоустройства 84 станций подземки. Спустя менее чем полгода вестибюлям 53 станций потребовались новые бюджетные вливания для их ремонта. Как сообщает РБК, на 30 станциях уже ведутся работы, на 17 к ним приступят в ближайшее время, а еще по шести вестибюлям идет оформление разрешительных документов.

В пресс-службе метрополитена уверяют, что в прошлом году строители закончили лишь основные работы первого этапа программы благоустройства, параллельно выявив новые фронты.

«В ходе ремонта было выявлено множество непредвиденных и скрытых работ. В частности, при демонтаже облицовки в ряде случаев были обнаружены дефекты несущих конструкций стен и лестничных ступеней, неудовлетворительное состояние гидроизоляции и т. п. Безопасности пассажиров это не угрожало, но ремонт был необходим. В результате была определена необходимость дополнительных работ», — приводит РБК комментарий пресс-службы.

Также заказчик по какой-то причине не включил в первичную смету стоимость установки объектов торговли и сервиса, навесов, малых архитектурных форм, световых указателей «Метро» и электромонтажных работ. В итоге потребовалось организовывать дополнительные конкурсы, на которых уже разыграли подряды на 3,1 млрд рублей, а окончательная стоимость повторного ремонта пока не разглашается.

Комментируя событие, эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов поведал РБК, что в госконтрактах всегда точно оговаривается объем работ, а для дополнительных работ по незапланированным проблемам просто увеличивают сумму контракта — до 10% сверху. И установку торговых павильонов, как и указателей, чиновники должны были предусмотреть сразу.

Получатели благ

Госконтракты на проведение работ получили компания «Каскад-Энерго» — крупный подрядчик мэрии, работавший при прокладке теплосети для океанариума на ВДНХ, «Проектно-производственная компания „Московия“», которая уже ремонтировала здания на предприятии «Мосгортранса», поставляла в метро кассовые аппараты и софт для подземных парковок, а также ООО «Гартажек.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией заявлял, что метрополитен отдает заказы своим подрядчикам, без шансов отсеивая нежелательные и неаффилированные компании. В этом с ФБК согласились эксперты ОНФ, к которым неоднократно обращались с жалобами столичные предприниматели, которых незаконно отстранили от участия в конкурсе.

»ФБК утверждал, что к концу 2015 года сумма неустойки за сорванные сроки достигла 287 млн рублей, а специалисты общественной организации «Архнадзор» утверждали, что во время ремонта керамические плиты и мрамор меняют на дешевый керамогранит“, — добавляют в РБК.

Вполне вероятно, что при проверке новых конкурсов по распределению подрядов руководством метрополитена вскроются новые коррупционные факты.