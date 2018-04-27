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Появились фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына
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Появились фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Белый дом распространил фотографии со встречи экс-главы ЦРУ, а ныне госсекретаря США Майкла Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. На снимках политики пожимают друг другу руки.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Помпео «проделал великолепную работу и помог президенту (США Дональду Трампу) возглавить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова». Она уточнила, что встреча состоялась в начале апреля, передает ТАСС.
Напомним, ранее КНДР заявила о намерении приостановить ядерные и ракетные испытания. А в мае или июне может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына.
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