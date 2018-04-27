Помпео заявил, что Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры

Ранее Помпео провел личную встречу с северокорейским лидером.

"Да, у меня создалось впечатление (в ходе встречи с Ким Чен Ыном — ред.), что он настроен серьезно. Экономическое давление… привело к тому, что он верит, что это в его лучших интересах сесть за стол переговоров и начать разговор о денуклеаризации", — сказал Помпео на пресс-конференции.

Госсекретарь отметил, что ведется работа над встречей президента США и лидера КНДР.

"Если мы сможем достичь решения (в вопросе о денуклеаризации — ред.), это будет прекрасным событием для мира", — добавил он.