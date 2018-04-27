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Помпео заявил, что Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры
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Помпео заявил, что Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры 

РИА Новости 27 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры.
Ранее Помпео провел личную встречу с северокорейским лидером.
"Да, у меня создалось впечатление (в ходе встречи с Ким Чен Ыном — ред.), что он настроен серьезно. Экономическое давление… привело к тому, что он верит, что это в его лучших интересах сесть за стол переговоров и начать разговор о денуклеаризации", — сказал Помпео на пресс-конференции.
Госсекретарь отметил, что ведется работа над встречей президента США и лидера КНДР.
"Если мы сможем достичь решения (в вопросе о денуклеаризации — ред.), это будет прекрасным событием для мира", — добавил он.
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