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Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварийного снижения
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Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварийного снижения 

Прайм 37 минут назад
Россия восстановила объем поставок электроэнергии в Финляндию после снижения на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
По данным министерства, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ «Выборгская» при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 была переведена в аварийный ремонт.
Экспорт электроэнергии в Финляндию был ограничен до 630 МВт при графике 900 МВт.
В пятницу в 01.27 аварийно-восстановительные работы завершены, КВПУ-4 включена в работу. «Величина экспортного перетока в Финляндию восстановлена», — сообщает Минэнерго РФ.
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