Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварии

По данным министерства, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ «Выборгская» при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 была переведена в аварийный ремонт.

Экспорт электроэнергии в Финляндию был ограничен до 630 МВт при графике 900 МВт.

В пятницу в 01.27 аварийно-восстановительные работы завершены, КВПУ-4 включена в работу. «Величина экспортного перетока в Финляндию восстановлена», — сообщает Минэнерго РФ.