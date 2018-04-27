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Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварии
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Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия восстановила объем поставок электроэнергии в Финляндию после снижения на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
По данным министерства, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ «Выборгская» при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 была переведена в аварийный ремонт.
Экспорт электроэнергии в Финляндию был ограничен до 630 МВт при графике 900 МВт.
В пятницу в 01.27 аварийно-восстановительные работы завершены, КВПУ-4 включена в работу. «Величина экспортного перетока в Финляндию восстановлена», — сообщает Минэнерго РФ.
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