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Поставки электроэнергии из России в Финляндию снижены на 30% из-за аварии на подстанции
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Поставки электроэнергии из России в Финляндию снижены на 30% из-за аварии на подстанции 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Экспортные поставки электроэнергии из России в Финляндию снижены на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, следует из справки ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Как говорится в справке, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ «Выборгская» при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 переведена в аварийный ремонт.
"С 22.00 ограничен экспортный переток в Финляндию до 630 МВт (при графике 900 МВт). Ведутся аварийно-восстановительные работы", — отмечается в справке.
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