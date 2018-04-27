Поставки электроэнергии из России в Финляндию снижены на 30% из-за аварии на подстанции

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Экспортные поставки электроэнергии из России Финляндию снижены на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, следует из справки ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Как говорится в справке, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ «Выборгская» при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 переведена в аварийный ремонт.

"С 22.00 ограничен экспортный переток в Финляндию до 630 МВт (при графике 900 МВт). Ведутся аварийно-восстановительные работы", — отмечается в справке.