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В рязанском политехе будут готовить строителей дорог и аэродромов
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В рязанском политехе будут готовить строителей дорог и аэродромов 

АиФ Рязань 56 минут назад
Фото: Рязанские ведомости
Между региональным минтранспортом, Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета и ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» подписано Соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба облправительства.
В соответствии с документом в вузе открывается новое направление, где студенты смогут получить диплом строителя автомобильных дорог и аэродромов.
Молодые люди будут проходить практику на производственных участках и в лабораториях ООО «Газпромнефть» — Рязанский завод битумных материалов» под руководством опытных мастеров.
Замминистра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Валерий Еремин отметил, что с приходом молодых, хорошо подготовленных специалистов значительно повысится эффективность работы дорожных организаций региона.
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