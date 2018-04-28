В рязанском политехе будут готовить строителей дорог и аэродромов

Между региональным минтранспортом, Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета и ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» подписано Соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба облправительства.

В соответствии с документом в вузе открывается новое направление, где студенты смогут получить диплом строителя автомобильных дорог и аэродромов.

Молодые люди будут проходить практику на производственных участках и в лабораториях ООО «Газпромнефть» — Рязанский завод битумных материалов» под руководством опытных мастеров.