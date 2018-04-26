Генпрокуратура Казахстана и Следственный комитет России подписали два соглашения о сотрудничестве 

Астана, 26 апреля /Синьхуа/ — Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня здесь подписали два соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского надзорного ведомства.
В рамках первого соглашения стороны договорились о сотрудничестве в области противодействия преступности, обмена опытом работы о методах и способах раскрытия и расследования преступлений, в том числе террористической, экстремистской, коррупционной направленности, в сфере экономики и высоких технологий.
Заключение второго соглашения о сотрудничестве на территории комплекса «Байконур» позволит укрепить казахстанско-российское партнерство в сфере осуществления предварительного расследования по уголовным делам, обеспечения защиты прав и свобод граждан на территории административного центра. —0—