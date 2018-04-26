Е. Сысоев высоко оценил роль РАТС ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

Астана , 26 апреля / Синьхуа / — Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры /ИК РАТС/ Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Евгений Сысоев в интервью агентству Синьхуа высоко оценил роль РАТС ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

По его словам, роль РАТС ШОС за прошедшие с момента ее создания 15 лет не изменилась. Она по-прежнему занимается содействием координации и взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. За последние годы сфера приложения усилий и зона ответственности расширились. Укрепляется антитеррористическое сотрудничество по линии пограничных ведомств государств-членов ШОС. В сфере противодействия пропаганде терроризма и экстремизма усиливается практическая составляющая в деятельности РАТС. Идет процесс интеграции в РАТС компетентных органов Индии и Пакистана , которые вступили в ШОС в 2017 году. Можно констатировать, что сегодня эта структура ШОС является эффективной компонентой системы региональной безопасности на пространстве ШОС.

Кыргызстана, России, Таджикистана и По статистическим данным, в 2013-2017 годах компетентными органами стран-членов ШОС пресечены на стадии подготовки свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз подготовки боевиков, пресечена деятельность более 2 тыс. членов международных террористических организаций, изъято более 1 тыс. самодельных взрывных устройств, 50 тонн взрывчатых веществ, 10 тыс. единиц огнестрельного оружия, свыше миллиона боеприпасов. Среди значимых результатов 2017 года можно назвать следующее. ФСБ России во взаимодействии с коллегами по ШОС пресечена деятельность более 50 ячеек террористических и экстремистских организаций. Совместными усилиями компетентных органов Казахстана Узбекистана установлены, задержаны и экстрадированы 150 граждан, находившихся в розыске по линии борьбы с терроризмом, отметил Е. Сысоев.

В результате работы по линии информационной безопасности в 2016-2017 годах удалено либо ограничен доступ к ста тысячам интернет-ресурсов, содержащим более 4 млн информационных материалов террористического и экстремистского характера.

Говоря о борьбе с наркотрафиком, директор ИК РАТС ШОС подчеркнул, что проблема наркотрафика является одной из основных угроз международной безопасности. Для государств-членов ШОС данный вопрос имеет актуальность в связи с соседством с Афганистаном , где, по данным ООН, производится самое большое в мире количество наркотиков. Принимая это во внимание, еще в 2004 году было принято Соглашение между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которое лежит в основе тесного взаимодействия компетентных органов. Содействие их координации осуществляет Секретариат ШОС.

Е. Сысоев особо отметил значение вступления Индии и Пакистана в ШОС для активизации антитеррористической борьбы стран ШОС. По его словам, богатый опыт и широкие возможности двух стран существенно увеличивают антитеррористический ресурс ШОС. Это, безусловно, придаст дополнительный импульс консолидации усилий РАТС по противодействию международному терроризму, позволит уже в ближайшей перспективе по-иному взглянуть на решение актуальных задач региональной безопасности. —0—