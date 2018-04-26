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Загруженность дорог сохраняется на уровне 9 баллов
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Загруженность дорог сохраняется на уровне 9 баллов 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Загруженность столичных дорог сохраняется на уровне девяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере, на северо-западе, юго-востоке и востоке; на внешней стороне на северо-западе, западе, юго-западе; с внутренней стороны — на западе и на юге.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на Большом Устьинском мосту, ул. Большая Якиманка, Мясницкая, Покровка, Маросейка, Неглинная, Солянка, Знаменка, Новый Арбат. Кроме того, загружены на всем протяжении Бульварное и Садовое кольца.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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