Загруженность дорог сохраняется на уровне 9 баллов

Загруженность столичных дорог сохраняется на уровне девяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере, на северо-западе, юго-востоке и востоке; на внешней стороне на северо-западе, западе, юго-западе; с внутренней стороны — на западе и на юге.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на Большом Устьинском мосту, ул. Большая Якиманка, Мясницкая, Покровка, Маросейка, Неглинная, Солянка, Знаменка , Новый Арбат. Кроме того, загружены на всем протяжении Бульварное и Садовое кольца.

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