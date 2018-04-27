Кипр попросил РФ помочь возобновить переговоры по кипрскому вопросу

Кипр попросил Россию о содействии в возобновлении переговоров по кипрскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел республики Никос Христодулидис после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

"Я передал готовность нашей страны, выраженную, в том числе президентом господином Анастасиадисом, к возобновлению переговоров с целью достижения решения на основе соответствующих резолюций ООН , европейского права, принципов и ценностей ЕС ", — сказал глава кипрского МИД

"Я просил господина Лаврова, который и является очень хорошим знатоком кипрского вопроса, в контактах, которые он будет иметь в ближайшее время, оказать содействие в этом направлении", — цитирует ТАСС слова Христодулидиса.

В июле 2017 года в швейцарской Кран-Монтане проходили переговоры по урегулированию кипрского конфликта в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководителя европейской дипломатии Фредерики Могерини. Однако лидеры греко— и туркокиприотов так и не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению об условиях объединения острова.

Напомним, что в результате конфликта остров Кипр оказался разделенным на Север, контролируемый турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами. В том же 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, однако де-факто к нему присоединилась лишь южная греческая часть острова.