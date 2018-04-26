В Ташкенте проходит международная выставка «Expo-Russia Uzbekistan 2018»

Ташкент, 26 апреля / Синьхуа / — В Ташкенте проходит международная промышленная выставка «Expo-Russia Uzbekistan 2018» с участием более 200 компаний и предприятий России

Основная цель мероприятия — дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией, диверсификация экономического сотрудничества, укрепление отношений в социально-гуманитарной сфере.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова, бизнесмены двух стран с большим оптимизмом смотрят на будущее двусторонних торгово-экономических отношений. «Их желание сотрудничать закреплено поддержкой на самом высоком уровне со стороны руководителей наших государств», — отметил он. —0—