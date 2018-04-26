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Пентагон: разработка гиперзвукового оружия стала приоритетом для ВС США
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Пентагон: разработка гиперзвукового оружия стала приоритетом для ВС США 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него стали для Вооруженных сил (ВС) США на данном этапе главным приоритетом. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Гиперзвуковые [вооружения] — это приоритет номер один. В плане как их разработки для себя, так и защиты от них.
Я бы просто сказал, что для нас это приоритет номер один в разработке [новых] технологий", — сказал руководитель американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.
В связи с этим Мэттис уточнил, что его заместитель Майкл Гриффин, который курирует сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, придает особое значение проектам создания гиперзвукового оружия. В 2005-2009 годах Гриффин возглавлял NASA. «В рамках реорганизации процессов закупки, научно-технической разработки и тылового обеспечения теперь кое-кто концентрирует внимание на этих областях — Майкл Гриффин, который прежде работал в NASA
», — отметил Мэттис.
Как подчеркнул во вторник в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, Пентагон планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия.
"Доктор Гриффин передал мне на прошлой неделе 80%-ый план, охватывающий 10 технических сфер и прописывающий, какие испытания мы должны провести в период до 2023 года, чтобы обеспечить [оперативные] возможности [в плане создания гиперзвукового оружия] в течение следующих 10 лет", — заявил Шанахан. При этом он уточнил, что Гриффин рассчитывает окончательно завершить разработку этого плана в июле.
"Это будет дорожная карта по гиперзвуку, план создания прототипов гиперзвуковых [вооружений]", — поведал первый замминистра обороны. Как он пояснил, причина, по которой данный вопрос столь важен, заключается в том, что составление такой дорожной карты в области производства гиперзвукового оружия связано в том числе с формированием будущих проектов бюджета Пентагона. Согласно изложенным Шанаханом сведениям, эта дорожная карта будет учитываться при составлении внутренних бюджетных запросов на 2020-2025 финансовый годы, отправляемых видами ВС на рассмотрение министра обороны США.
Речь идет о «консолидации деятельности и выборе приоритетов», сказал про эту дорожную карту Шанахан.
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