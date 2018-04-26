Диспетчер ответит через пять секунд

Службе скорой помощи 28 апреля исполнится 120 лет. Главврач Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал, как сейчас работает подведомственная служба в современном мегаполисе.

Сейчас в столичной неотложной помощи три вертолета, которые могут приземлиться на любую из 31 площадок. В прошлом году с помощью воздушного транспорта было эвакуировано 600 пациентов.

— Мы планируем расширить временной параметр работы вертолетной службы, — отметил Николай Плавунов. — Сейчас они работают 18 часов, мы выведем их на круглосуточное дежурство.

Москве единовременно дежурит 1020 бригад скорой помощи. За 2017 год медики приняли более четырех миллионов вызовов, 40 процентов пациентов были госпитализированы в больницы.

— Московская скорая помощь одна из самых оперативных в мире и самая быстрая в Европе, — подчеркнул Плавунов. — В Лондоне врачи приезжают на место, где произошло дорожно-транспортное происшествие в среднем за девять минут, наши делают это за восемь минут. И это очень важно, ведь на счету каждая секунда. В Париже из дома до больницы пациента эвакуируют примерно за полтора часа, в Москве за 50 минут.

Система приема вызовов устроена так, что обратившемуся не приходится ждать, звонок направляется на свободный пульт и диспетчер отвечает в течение пяти секунд.

СПРАВКА

Первые кареты скорой помощи 13 июля 1898 года выехали на вызов — упала каменная стена. Бригады оказали помощь девяти пострадавшим.