Диспетчер ответит через пять секунд 

Службе скорой помощи 28 апреля исполнится 120 лет. Главврач Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал, как сейчас работает подведомственная служба в современном мегаполисе.
Сейчас в столичной неотложной помощи три вертолета, которые могут приземлиться на любую из 31 площадок. В прошлом году с помощью воздушного транспорта было эвакуировано 600 пациентов.
— Мы планируем расширить временной параметр работы вертолетной службы, — отметил Николай Плавунов. — Сейчас они работают 18 часов, мы выведем их на круглосуточное дежурство.
В Москве единовременно дежурит 1020 бригад скорой помощи. За 2017 год медики приняли более четырех миллионов вызовов, 40 процентов пациентов были госпитализированы в больницы.
— Московская скорая помощь одна из самых оперативных в мире и самая быстрая в Европе, — подчеркнул Плавунов. — В Лондоне врачи приезжают на место, где произошло дорожно-транспортное происшествие в среднем за девять минут, наши делают это за восемь минут. И это очень важно, ведь на счету каждая секунда. В Париже из дома до больницы пациента эвакуируют примерно за полтора часа, в Москве за 50 минут.
Система приема вызовов устроена так, что обратившемуся не приходится ждать, звонок направляется на свободный пульт и диспетчер отвечает в течение пяти секунд.
СПРАВКА
Первые кареты скорой помощи 13 июля 1898 года выехали на вызов — упала каменная стена. Бригады оказали помощь девяти пострадавшим.