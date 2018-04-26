Подземная сотня. Стоимость поездки в метро занижена в 4 раза 

К ЧМ по футболу в метро появится система распознавания лиц и новая станция, правда когда точно они откроется неизвестно, зато стала известна себестоимость одной поездки. Она, по утверждению главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова составляет 100 рублей. Сегодня он прокатился с журналистами в метро и рассказал о ходе работе подземки в дни чемпионата мира по футболу. ОТКРЫТИЮ «ДУБРАВНОЙ» МЕШАЕТ ПЛОХАЯ ПОГОДА Глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов встретил журналистов, приглашенных для участия в пресс-туре по казанской подземке, возле станции «Яшьлек» и сразу предложил пройти к турникетам, чтобы рассказать о нынешнем состоянии метрополитена. Правда, его тут же засыпали вопросами, поэтому монолога не получилось. Естественно, журналистов волновала прежде всего судьба станции «Дубравная», открытие которой уже неоднократно переносилось. Станцию изначально обещали сдать в декабре 2016 года. О времени ввода объекта глава МУП «Метроэлектротранс» говорил уклончиво, ссылаясь на то, что он — не заказчик и не генподрядчик. «Я уверен, что к чемпионату мира по футболу ее откроем. Сдадут станцию 9 мая — будет работать в этот день, опоздают — значит, еще перенесем ввод в эксплуатацию», — подчеркнул Асфан Галявов. При этом гендиректор считает, что у строителей есть все возможности открыть «Дубравную» 8 или 9 мая. «Большое отставание происходит из-за невозможности провести благоустройство в плохую погоду», — сообщил причину Асфан Галявов. Напомним, новая станция построена на глубине 12-14 метров от поверхности земли. Ее интерьеры будут соответствовать названию, хотя, как выяснилось, удивит она не только этим. — «Дубравная» будет полностью оснащена системой распознавания лиц. Чтобы оборудовать ею все станции казанской подземки, понадобится, с моей точки зрения, от 11 до 16 млн рублей, — привел статистику гендиректор МУП «Метроэлектротранс». Камера считывает до 20 лиц в секунду, после чего программа сверяет их с изображениями базы данных федерального розыска. Такая система уже работает в Москве, где уже принесла первые плоды, в МВД сообщили о первых задержанных благодаря ей. Остается только вопрос, почему новую систему установили на конечной станции, а не на одной из центральных, где пассажиропоток значительно выше? В Москве, например, умные камеры ставят около футбольных стадионов. У нас метро до «Казань Арены» дойдет еще не скоро, но выбор самой отдаленной станции вызывает сомнение в эффективности трат. СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 ПОЕЗДКИ ОКОЛО 100 РУБЛЕЙ Буквально две недели назад на деловом понедельнике в мэрии Казани говорилось об убыточности татарстанского метро, как, впрочем, и подземок в других российских городах, даже в Москве. Наша подземка загружена лишь на 15%, и как исправлять ситуацию — пока непонятно. При этом по подсчетам Асфана Галявова, себестоимость одной поездки в казанском метро составляет около 100 рублей. — Проектная мощность 11 станций Казанского метрополитена составляет 220 тыс. человек в сутки. Пока 10 станций обслуживают ежесуточно от 100 тыс. до 115 тыс. человек. С вводом «Дубравной» рассчитываю на увеличение пассажиропотока на 5-6 тыс. человек в день. Большего не ожидаю, потому что новая станция просто перетянет часть пассажиров со станции «Проспект Победы», — отметил гендиректор предприятия. Сегодня больше всего пассажиров обслуживает станция «Проспект Победы». Ее ежедневный пассажиропоток составляет 18,6 тыс. человек. На втором месте — «Площадь Тукая» с показателем в 17,3 тыс. человек. В аутсайдерах рейтинга оказался «Северный вокзал». Здесь ежесуточный трафик не дотягивает до 5 тыс. пассажиров. ТУРИСТЫ ЕДВА НЕ РАСТАЩИЛИ ВСЕ ЖЕТОНЫ Грохот приближающихся поездов время от времени заглушал рассказ гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова о буднях подземной железной дороги. Как выяснилось, интервал движения между поездами казанского метрополитена составляет 5 минут 31 секунду, и сокращать его не намерены даже в дни мундиаля. Что действительно смогли сократить — так это количество проездных жетонов, которые забирали с собой на память туристы. Теперь им предлагают покупать специальные сувенирные жетоны. В прошедшие новогодние праздники на всех станциях Казанского метрополитена открылась продажа сувенирных жетонов 5 цветов. Каждый такой кружочек стоит 25 рублей и при этом не дает права на проезд. Было в общей сложности закуплено 100 тысяч таких сувениров, из которых удалось реализовать 30 тыс. штук. С появлением разноцветных жетонов туристы перестали забирать себе на память настоящие, проездные жетоны, каждый из которых стоит 72 рубля. В день терялось по 200 таких «проездных документов». ШТАТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УВЕЛИЧАТ В 2,5 РАЗА Чувствовалось, что рассказ о безопасности казанской подземки доставляет Асфану Галявову наибольшее удовольствие. Однако один из журналистов припомнил случай, когда ему потребовалось срочно просмотреть видеозапись с камер в метро. На все просьбы сотрудники службы безопасности неизменно отвечали: камера не работает. «Быть такого не может! — возмутился Асфан Галявов. — Вам могли отказать, потому что мы не допускаем посторонних к просмотру видеозаписей. Я даже на 1000% уверен, что каждая камера в казанской подземке работает. Если это не так — нарушаются все требования безопасности, и мы этого себе позволить не можем». Повод для беспокойства у Асфана Галявова был, ведь в условиях подготовки к чемпионату мира по футболу его предприятие прошло аккредитацию и получило свидетельство транспортной безопасности. Все станции метрополитена оснащены специальным оборудованием, рекомендованным Центром спецтехники ФСБ России. Далеко не все еще видели эту аппаратуру. Речь в данном случае идет о комплексах радиационного контроля, системе создания радиопомех, при которой невозможно управлять взрывным устройством, и взрывозащитных контейнерах. С оборудованием для досмотра пассажиров и багажа, а также арочными металлодетекторами казанцы, пользующиеся подземкой, сталкиваются ежедневно. По словам Асфана Галявова, на станциях внедрена комплексная система пожарной безопасности, которая предназначена для обнаружения первичных признаков пожара в контролируемых помещениях. — К чемпионату мира по футболу мы значительно увеличим штат службы безопасности. Если сейчас он составляет 120 человек, то совсем скоро составит 200 специалистов, которые все без исключения прошли аттестацию. Понятно, что МВД тоже пополнит штат своих служащих, охраняющих метро. Сколько их будет — я пока не знаю, — сказал Галявов. В период проведения ЧМ для большего удобства около станций метро будет организована доставка болельщиков автобусами-шаттлами ко всем спортивным объектам. В дни тренировок и соревнований все члены Оргкомитета и спортивных делегаций, судьи, рефери, журналисты и волонтеры смогут ездить бесплатно на всех видах городского транспорта. Достаточно только показать свой бейдж. Не платить в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро смогут и болельщики, но только в день проведения матча и по билетам на стадион. Асфан Галявов сообщил, что режим работы городского транспорта будет продлен до двух часов ночи для маршрутов, следующих через «Казань Арену». При этом из любой точки города до спортивных объектов можно добраться беспересадочно либо с одной пересадкой. Вот такие изменения ждут Казанский метрополитен к мундиалю. По сути, все уже сделано. Осталось только доделать, наконец, «Дубравную». Борис Кудряшов, Антон Райхштат.