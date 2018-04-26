Минпромторг РФ: Временное соглашение о ЗСТ с Ираном подпишут в мае 

Министерство промышленности и торговли России ожидает, что временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном будет подписано в мае.
Сейчас также идут переговоры на эту тему с Израилем и Египтом. Об этом 26 апреля сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов.
23 апреля проект временного соглашения был одобрен премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По словам Каламанова, 18 апреля на совете Евразийской экономической комиссии было принято решение о подготовке директив по запуску переговорного процесса по ЗСТ с Египтом.
Кроме того, межправсоглашение между странами о создании промзоны России в Египте планируется подписать также к концу мая, что будет приурочено к заседанию комиссии.