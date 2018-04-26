Идеальный отец! Сергей Безруков показал редкое фото веселых игр с дочкой

Сергей Безруков старается проводить как можно больше времени с семьей — супругой Анной Матисон и дочкой Машей. На днях актер побывал в детском игровом центре и вместе с малышкой забрался в бассейн с пластиковыми шариками.

«Всем ХОРРРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, Дорогие мои, Хоррошие! Ныряем в детство!)» — в своем стиле подписал Безруков яркое фото с дочкой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Вот это я понимаю антистресс», «Как здорово! Как радостно пережить минуты детства вновь!», «Отец-Молодец. Так красочно и сочно Сергей Витальевич!», «Это такое счастье, когда с появлением деток можешь позволить себе открыто дурачиться», — похвалили Сергея фолловеры.

Фото: Instagram