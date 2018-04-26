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Идеальный отец! Сергей Безруков показал редкое фото веселых игр с дочкой
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Идеальный отец! Сергей Безруков показал редкое фото веселых игр с дочкой 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
Сергей Безруков старается проводить как можно больше времени с семьей — супругой Анной Матисон и дочкой Машей. На днях актер побывал в детском игровом центре и вместе с малышкой забрался в бассейн с пластиковыми шариками.
«Всем ХОРРРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, Дорогие мои, Хоррошие! Ныряем в детство!)» — в своем стиле подписал Безруков яркое фото с дочкой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Вот это я понимаю антистресс», «Как здорово! Как радостно пережить минуты детства вновь!», «Отец-Молодец. Так красочно и сочно Сергей Витальевич!», «Это такое счастье, когда с появлением деток можешь позволить себе открыто дурачиться», — похвалили Сергея фолловеры.
Фото: Instagram
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