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На Первомай общественный транспорт Архангельска изменит маршруты
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На Первомай общественный транспорт Архангельска изменит маршруты 

29.ru 33 минуты назад
Фото: 29.ru
Во вторник, 1 мая в Октябрьском и Ломоносовском округах столицы Поморья на период с 9 до 12 часов изменится движение общественного транспорта. По информации департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска, движение транспорта будет осуществляться так:
— По маршрутам №№ 1, 9, 42, 43, 44, 60, 61, 76 (против часовой стрелки) по проспекту Троицкий будет организовано по ул. Набережная Северной Двины — ул. Выучейского — просп. Обводный канал — ул. Логинова — просп. Троицкий (при движении в направлении от МРВ в сторону ул. Гагарина) и по просп. Троицкий — ул. Логинова — просп. Ломоносова — ул. Розы Люксембург — ул. Набережная Северной Двины (при движении в направлении от ул. Гагарина в сторону МРВ).
— По маршрутам №№ 4, 11 (против часовой стрелки), 12, 41, 54, 62 по просп. Троицкий на участке от ул. Выучейского до ул. Воскресенская будет организовано по ул. Набережная Северной Двины — ул. Выучейского — просп. Обводный канал — ул. Воскресенская (при движении в направлении от МРВ в сторону ул. Воскресенская) и по ул. Воскресенская — просп. Ломоносова — ул. Розы Люксембург — ул. Набережная Северной Двины (при движении в направлении от ул. Воскресенская в сторону МРВ).
— По маршруту № 6 по просп. Троицкий на участке от ул. Логинова до ул. Воскресенская будет организовано по просп. Троицкий — ул. Логинова — просп. Ломоносова — ул. Воскресенская (при движении в направлении от ул. Гагарина в сторону ул. Воскресенская) и по ул. Воскресенская — просп. Обводный канал — ул. Логинова — просп. Троицкий (при движении в направлении от ул. Воскресенская в сторону ул. Гагарина).
Стоит отметить, что движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75Б и 76 (по часовой стрелке) 1 мая с 9 до 12 часов отменено.
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