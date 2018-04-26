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Итоги встречи с Андреем Воробьевым
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Итоги встречи с Андреем Воробьевым 

360tv.ru 34 минуты назад
Сегодня в эфире канала «360» состоялась беседа с Андреем Воробьевым. Губернатор рассказал про тепличный комплекс в Кашире, самый крупный в восточной Европе завод по переработке мяса, дополнительные выплаты жителям области старше 70 лет и про экспонаты музея «Новый Иерусалим».
Губернатор рассказал про перинатальные центры области, которых всего насчитывается семь. Один из пяти открывшихся в Подмосковье крупных перинатальных центов находится в Раменском. Пациентов там принимают бесплатно по полису ОМС. А со дня на день область ждет открытия высокотехнологичных онкорадиологических клиник. С момента открытия центра в Раменском там родились полторы тысячи детей. Причем, целенаправленно, за качеством, сюда едут не только из Подмосковья и Москвы, но и из других регионов России, и  из-за  рубежа. Есть, к примеру, роженицы из Лондона и Дубаи.
От медицины перешли к вопросам сельского хозяйства. В Каширу. Тепличный комплекс города осмотрел глава минсельзова Александр Ткачев. И по словам министра, это проект даже не российского, а международного уровня по технологии и масштабам.
Там же, в Кашире, еще один глобальный проект. Черкизово открывает самый крупный в восточной европе задов по переработке мяса. Для потребителей — это 80 тонн сырокопченых колбас в сутки, а для местных — новые рабочие места.
Дополнительные инвестиции в регион — это деньги, которые прежде всего идут на социалку. Так, к примеру, было принято постановление о единовременной выплате для жителей Подмосковья старше 70 лет.
Еще больше жителей области получат чистую воду. В апреле Москва и область подписали соглашение о повышении качества питьевой воды. Благодаря этому чистую воду получат еще 400 тысяч жителей Подмосковья получат чистую воду.
Обсудили на встрече и серьезное пополнение в музее «Новый Иерусалим» на сразу несколько шедевров: полотна Айвазовского, Коровина, Лагорио, Малявина, Полякова, а еще графика, фотографии и книги. Все это — конфискованное имущество бывшего замминистра финансов Подмосковья, осужденного за хищения.
И еще одно пополнение. Спортивное. На базе в Бронницах на днях завершились все строительные и отделочные работы. Там во время мундиаля будет жить один из фаворитов — сборная Аргентины. А Леинель Месси еще и отпразднует своей день рождения. 24 июня.
Таким получился апрель. А носу празднование дня великой победы и важная подмосковная акция, ставшая традицией — «Лес Победы». 12 мая мы приглашаемся всех помочь сделать область еще более зеленой.
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