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Современный жилой комплекс появится на территории «Мосфильма»
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Современный жилой комплекс появится на территории «Мосфильма» 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
На территории киноконцерна «Мосфильм» появятся многофункциональный центр и жилой комплекс с офисными площадями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам главного архитектора столицы и первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Сергея Кузнецова, «Мосфильм» не только расширит свою территорию, но также будет кардинально модернизирован.
В ближайшие годы на территории киноконцерна планируют построить два современных павильона. Один из них будет съемочным, с гримерками и гардеробными, а другим станет складской комплекс в пять этажей, где будет храниться реквизит. Там же будет размещена подземная парковка для ретроавтомобилей и конных повозок.
Отмечается, что в съемочном павильоне смогут находиться до 200 человек одновременно. Это режиссеры, операторы, гримеры, осветители и сами актеры. Рядом будет оборудована наземная парковка, будут высажены деревья и кустарники, установлены фонари, а также скамейки для отдыха.
В восточной части территории возвысится жилой комплекс. Он будет состоять из пяти многоэтажных домов, которые будут объединены общим подземным этажом с автостоянкой на 272 парковочных места и офисными помещениями, где будет находиться отделение управляющей компании.
Высота зданий составит восемь, девять и 12 этажей. Общая площадь комплекса будет составлять приблизительно 162 тысячи квадратных метров. Пространство между корпусами будет превращено в пешеходный бульвар с небольшими площадками для отдыха.
Ранее, губернатор Санкт‐Петербурга Георгий Полтавченко поручил разработать госпрограмму поддержки пожилых людей «Гериатрия». С поручением о подготовке программы «Совершенствование комплексной гериатрической помощи в Санкт-Петербурге на 2019–2021 годы» Полтавченко обратился к комитету по здравоохранению, комитету по социальной политике города и главам районных администраций.
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