Современный жилой комплекс появится на территории «Мосфильма»

На территории киноконцерна «Мосфильм» появятся многофункциональный центр и жилой комплекс с офисными площадями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главного архитектора столицы и первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Сергея Кузнецова, «Мосфильм» не только расширит свою территорию, но также будет кардинально модернизирован.

В ближайшие годы на территории киноконцерна планируют построить два современных павильона. Один из них будет съемочным, с гримерками и гардеробными, а другим станет складской комплекс в пять этажей, где будет храниться реквизит. Там же будет размещена подземная парковка для ретроавтомобилей и конных повозок.

Отмечается, что в съемочном павильоне смогут находиться до 200 человек одновременно. Это режиссеры, операторы, гримеры, осветители и сами актеры. Рядом будет оборудована наземная парковка, будут высажены деревья и кустарники, установлены фонари, а также скамейки для отдыха.

В восточной части территории возвысится жилой комплекс. Он будет состоять из пяти многоэтажных домов, которые будут объединены общим подземным этажом с автостоянкой на 272 парковочных места и офисными помещениями, где будет находиться отделение управляющей компании.

Высота зданий составит восемь, девять и 12 этажей. Общая площадь комплекса будет составлять приблизительно 162 тысячи квадратных метров. Пространство между корпусами будет превращено в пешеходный бульвар с небольшими площадками для отдыха.