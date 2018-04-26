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Доктор Рошаль отмечает юбилей
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Доктор Рошаль отмечает юбилей 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 27 апреля, исполнилось 85 лет президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю— выдающемуся детскому хирургу, чья фамилия у многих ассоциируется со словом «жизнь». Корреспондент «ВМ» попросил коллег и друзей светила нашей медицины рассказать об истории их знакомства с Рошалем и его личных качествах.
Леонид Рошаль — человек действительно выдающийся. Сложно назвать врача, который бы никогда не слышал имени этого знаменитого педиатра. Медициной он занимается уже более пятидесяти лет, но известность ему принесли не только профессиональные, но и человеческие качества.
— Когда я присутствую на принятии клятвы врача, я всегда вспоминаю Леонида Михайловича, — рассказал друг Рошаля, певец Иосиф Кобзон. — Он один раз дал ее и всю жизнь соблюдает верность традициям, заложенным его предшественниками и коллегами. Дай бог, чтобы все врачи знали, что такое «клятва Гиппократа по Рошалю».
По словам Кобзона, их знакомство с Леонидом Рошалем началось на заре медицинской карьеры знаменитого педиатра, когда он только начинал работать в областной клинике.
— Его всегда любили за отзывчивость, — вспоминает певец. — В любое время суток его друг или пациент мог позвонить и сказать о своем недуге, и Рошаль тут же мчался на помощь.
Также Иосиф Кобзон рассказал об общественной деятельности Рошаля.
— Он всегда помогал растить наших детей, — говорит певец. — Когда произошло землетрясение в Армении, он немедленно вылетел туда. Принимал участие в переговорах с террористами в Беслане, а после оказывал медицинскую помощь освобожденным заложникам. Это чудесный человек, не зря ведь народ присвоил ему звание «Доктор мира».
В заключение разговора певец поздравил Рошаля с днем рождения и пожелал еще долго приносить пользу тем, кто в нем нуждается.
Вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев тоже вспомнил о своем выдающемся друге.
— Мы знакомы около двадцати лет, и я могу сказать, что Рошаль — это пример настоящего врача, — отметил Сергей Дорофеев. — Он всегда был требователен к себе и вдохновлял окружающих.
О Рошале тепло отзываются не только медики. Вот что о нем рассказала известный кинорежиссер Алла Сурикова.
— Я очень люблю этого человека. Когда мы на фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!» давали ему премию «За все хорошее» и стали перечислять его заслуги перед страной, зал встал. Ни у кого, по-моему, больше такого количества заслуг нет. Я вхожу в общественный совет Детского фонда, который создал Леонид Рошаль. И когда мы собираемся, понимаю, сколько людей к нему относится с почтением.
Редакция «ВМ» присоединяется к теплым словам, сказанным в адрес Леонида Рошаля, и поздравляет с днем рождения!
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