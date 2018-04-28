Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды

Арбитражный суд Магаданской области взыскал 25 миллионов рублей с местной церкви «Скала Надежды» в пользу муниципального унитарного предприятия «Водоканал», сообщает информационное агентство MagadanMedia.

Как было установлено в ходе судебных разбирательств, религиозная организация на протяжении более чем 20 лет нелегально получала воду из сетей ресурсоснабжающей компании. Незаконную врезку холодной воды нашли в одном из главных зданий церкви. Все это время за ресурсы, которые потребляли верующие, фактически платили жители близлежащих домов: «Водоканал» при формировании тарифа закладывает в него потери холодной воды, которые образуются, в том числе, и за счет несанкционированных подключений к сетям.

По данным MagadanMedia, ранее «Скала Надежды» была привлечена к административной ответственности за самовольное подключение к электросетям. Церковь оштрафовали на 100 тысяч рублей, ей также пришлось выплатить предприятию «Магаданэлектросети» 754 тысячи рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте «Скалы Надежды», религиозная организация существует с 1988 года. Изначально она занимала постройку в 3-м Транспортном переулке, затем перебазировалась в новое здание на улице Карла Маркса.