Нефть по-прежнему дорожает на опасениях ввода санкций США против Ирана

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером по-прежнему растут на фоне опасений инвесторами ввода санкций США против Ирана , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.12 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99%, до 74,73 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,21%, до 68,19 доллара за баррель.

Трейдеры по-прежнему оценивают сообщения касательно США и ядерной программы Ирана. В среду власти США заявили, что страна не собирается пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывает выработать дополнительные соглашения.

По мнению эксперта Tradition Energy Джина Макгиллиана (Gene McGillian), мнение которого приводит агентство Рейтер , на рынок нефти влияет оценка инвесторами геополитических рисков, особенно возможный выход США из иранского ядерного соглашения.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза . Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».

США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.