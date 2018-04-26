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Нефть по-прежнему дорожает на опасениях ввода санкций США против Ирана
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Нефть по-прежнему дорожает на опасениях ввода санкций США против Ирана 

Прайм 16 минут назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером по-прежнему растут на фоне опасений инвесторами ввода санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.12 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99%, до 74,73 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,21%, до 68,19 доллара за баррель.
Трейдеры по-прежнему оценивают сообщения касательно США и ядерной программы Ирана. В среду власти США заявили, что страна не собирается пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывает выработать дополнительные соглашения.
По мнению эксперта Tradition Energy Джина Макгиллиана (Gene McGillian), мнение которого приводит агентство Рейтер, на рынок нефти влияет оценка инвесторами геополитических рисков, особенно возможный выход США из иранского ядерного соглашения.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».
США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.
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