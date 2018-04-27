Нефть дешевеет в коррекции, но опасения ввода санкций США против Ирана сохраняются

Мировые цены на нефть в пятницу перешли к коррекционному снижению, однако аналитики ожидают роста на сохранении опасений возобновления санкций США против Ирана , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 74,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,23%, до 68,03 доллара за баррель.

При этом нефтяная марка Brent демонстрирует рост на 0,7% в недельной динамике — четвертую неделю подряд.

"Рынки продолжают оценивать потенциальные сбои поставок (нефти — ред.), если США откажутся от продления ядерного соглашения 2015 года с Ираном", — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитика ANZ Bank.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза . Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».

США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.