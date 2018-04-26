Генерал-майор ВС РФ: армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на дома

"Российские специалисты провели тщательный анализ на месте. Представляем результаты этой работы. В ходе проверки информации о гибели мирных жителей в результате отравления хлором были обследованы жилые дома, в которых, по утверждению «Белых касок» находились тела жертв", — сказал Кириллов.

Он добавил, что «в двух квартирах обнаружены газовые баллоны, якобы сброшенные с вертолетов правительственными войсками». При этом, по его словам, «выявлен ряд обстоятельств, ставивших под сомнение так называемые доказательства».

"В доме, в подвале которого, по версии «Белых касок», были обнаружены погибшие люди, в нежилой квартире на последнем этаже находился пустой баллон жёлтого цвета. Квартира ранее частично разрушена взрывом авиабомбы. Отсутствует часть крыши и фронтальной стены, другие стены посечены осколками. Обращает на себя внимание тот факт, что баллон не деформирован. Это не соответствует последствиям его предполагаемого падения с большой высоты на бетонное основание. Редуктор баллона и стабилизатор курсовой устойчивости отсутствуют", — рассказал генерал-майор.

Баллистическая экспертиза позволила установить, что «местонахождение баллона с хлором и отверстие в крыше разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса баллона с летательного аппарата».