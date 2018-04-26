Генерал-майор ВС РФ: армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на дома 

ГААГА (Нидерланды), 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Сирийские войска не могли с воздуха сбросить баллоны с хлором на жилые дома в городе Дума, заявил в ходе пресс-конференции начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Российские специалисты провели тщательный анализ на месте. Представляем результаты этой работы. В ходе проверки информации о гибели мирных жителей в результате отравления хлором были обследованы жилые дома, в которых, по утверждению «Белых касок» находились тела жертв", — сказал Кириллов.
Он добавил, что «в двух квартирах обнаружены газовые баллоны, якобы сброшенные с вертолетов правительственными войсками». При этом, по его словам, «выявлен ряд обстоятельств, ставивших под сомнение так называемые доказательства».
"В доме, в подвале которого, по версии «Белых касок», были обнаружены погибшие люди, в нежилой квартире на последнем этаже находился пустой баллон жёлтого цвета. Квартира ранее частично разрушена взрывом авиабомбы. Отсутствует часть крыши и фронтальной стены, другие стены посечены осколками. Обращает на себя внимание тот факт, что баллон не деформирован. Это не соответствует последствиям его предполагаемого падения с большой высоты на бетонное основание. Редуктор баллона и стабилизатор курсовой устойчивости отсутствуют", — рассказал генерал-майор.
Баллистическая экспертиза позволила установить, что «местонахождение баллона с хлором и отверстие в крыше разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса баллона с летательного аппарата».
Ранее в штаб-квартире организации прошёл брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, ранее рассказавшего о том, как его поливали водой событий в Думе.