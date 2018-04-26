Ещё
Аграрии Ставрополья к началу 2019 года реализуют пять крупнейших инвестпроектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аграрии Ставрополья к началу 2019 года реализуют пять крупнейших инвестпроектов 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Пять крупнейших инвестпроектов в сфере АПК реализуют на Ставрополье к началу 2019 года, сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.
В четверг на Ставрополье состоялось совещание под председательством губернатора Владимира Владимирова по вопросу реализации особо значимых инвестиционных проектов на территории края. Общая сумма инвестиций превысит 176 млрд
"Из девяти рассмотренных на совещании инвестпроектов пять относятся к сфере АПК и будут реализованы до начала будущего года", — сообщает пресс-служба.
Крупнейший из проектов — тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» по производству плодовоовощной продукции в закрытом грунте на площади 57,2 га — реализуют в Изобильненском городском округе до конца года. Стоимость проекта превысит 8,4 млрд рублей, производственная мощность — 20,2 тыс. тонн овощной продукции, создадут около 500 рабочих мест. В этом же городском округе построят завод по производству 10 тыс. тонн классических гибридов семян подсолнечника и кукурузы ООО «Долина семян». В Александровском районе до декабря модернизируют животноводческий комплекс ООО «Агроальянс Инвест» на 1,7 тыс. коров, мощностью 10,2 тыс. тонн молока ежегодно.
В Красногвардейском районе в 2019 году появится птицеплемпродуктор ООО «Агрико» по производству инкубационного яйца индейки HybridConverter. Птицы этого типа имеют высокие показатели веса (до 22 кг) и яйценоскости, выведены они канадскими селекционерами. Предполагаемая мощность птицеплемпродуктора — 12 млн яиц. Также компания в начале 2019 года в Минераловодском районе планирует запустить мясоперерабатывающий завод на 60 тонн мясной продукции, консервов и полуфабрикатов в сутки.
Как пояснили в пресс-службе губернатора края, на совещании рассмотрен ход реализации в регионе девяти крупных инвестпроектов.
ТАСС: последние новости
Источник: Наумова рассматривает переход в "Магнит" или другие ретейлеры В Кронштадте обрушился овраг Петровского дока, находящегося под охраной ЮНЕСКО Осужденного гендиректора подрядчика Метростроя в Петербурге амнистировали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам184
Состояние Наргиз резко ухудшилось52
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1222
У террористов нашли химикаты из Солсбери77
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство62
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение