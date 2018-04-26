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ЕАЭС и Иран могут в мае подписать временное соглашение о создании зоны свободной торговли
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ЕАЭС и Иран могут в мае подписать временное соглашение о создании зоны свободной торговли 

ТАСС 1 час назад
КАИР, 26 апреля. /ТАСС/. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном может быть подписано в мае. Об этом сообщил ТАСС в четверг в Каире заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"С Вьетнамом соглашение по ЗСТ подписано и уже действует, временное соглашение с Ираном, надеемся, будет подписано в мае, с Израилем переговоры идут, начинаются переговоры с Египтом", — сказал он.
По словам замминистра, решение о подготовке директив по запуску переговорного процесса с Каиром приняли 18 апреля на совете Евразийской экономической комиссии.
Осенью 2017 года первый вице-премьер Игорь Шувалов отмечал, что переговоры с Ираном о партнерстве с Европейским экономическим союзом близки к завершению.
В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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