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Совершать добрые дела просто: в Истре активно поддерживают акцию «добрые крышечки»
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Совершать добрые дела просто: в Истре активно поддерживают акцию «добрые крышечки» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Обычный мусор может превращаться в добрые дела. В Истре уже не первый месяц набирает популярность «крышечное движение». Жители отдают на благотворительность не деньги, а обычные пластмассовые крышки.
Чтобы помочь людям не обязательно тратить деньги, можно собирать крышки. Это доказали участники акции «добрые крышечки». Смысл инициативы прост. Пластмассовые крышки собирают, а деньги от их переработки, идут на благотворительность.
Мы отвозим крышки в пункт сбора в Очаково. Там их сортируют, фасуют и отправляют на мусороперерабатывающий завод в Тверь. Завод после получения достаточного количества вторсырья оплачивает его. Переводит деньги на счет нуждающимся
— Екатерина Кирюшина, куратор акции в Истре.
Акция проходит по всей России. Однако не все про нее знают. В нашем округе ее курируют сотрудники газеты «Истринские Вести». Рассказывают, жители Истры приносят к ним крышки целыми пакетами.
Здесь у меня полный багажник крышек. Но это еще не все. У нас в редакции нет достаточного места для хранения. Поэтому складируем их в своих гаражах. Мой забит полностью
— Сергей Олексюк, сотрудник редакции газеты «Истринские вести».
Благодаря инициативе уже шесть детей с ограниченными возможностями получили необходимые для них вещи. Собирали добрые крышечки даже целыми школами.
Однако подходят к переработке далеко не все пластмассовые изделия. Помочь детям могут только крышки с маркировкой. Их можно переработать. Такое пожертвование точно дойдет до получателя. На сайте благотворительного фонда можно ознакомиться с отчетностью. Кстати, организовать пункт приема может любой желающий.
В Истре отнести пластмассовые крышки можно в три места. В редакцию газеты «Истринские Вести», в клуб поселка «Агрогородок» и клуб «Набат».
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