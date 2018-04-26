Совершать добрые дела просто: в Истре активно поддерживают акцию «добрые крышечки»

Обычный мусор может превращаться в добрые дела. В Истре уже не первый месяц набирает популярность «крышечное движение». Жители отдают на благотворительность не деньги, а обычные пластмассовые крышки.

Чтобы помочь людям не обязательно тратить деньги, можно собирать крышки. Это доказали участники акции «добрые крышечки». Смысл инициативы прост. Пластмассовые крышки собирают, а деньги от их переработки, идут на благотворительность.

Мы отвозим крышки в пункт сбора в Очаково. Там их сортируют, фасуют и отправляют на мусороперерабатывающий завод в Тверь . Завод после получения достаточного количества вторсырья оплачивает его. Переводит деньги на счет нуждающимся

— Екатерина Кирюшина, куратор акции в Истре.

Акция проходит по всей России . Однако не все про нее знают. В нашем округе ее курируют сотрудники газеты «Истринские Вести». Рассказывают, жители Истры приносят к ним крышки целыми пакетами.

Здесь у меня полный багажник крышек. Но это еще не все. У нас в редакции нет достаточного места для хранения. Поэтому складируем их в своих гаражах. Мой забит полностью

— Сергей Олексюк, сотрудник редакции газеты «Истринские вести».

Благодаря инициативе уже шесть детей с ограниченными возможностями получили необходимые для них вещи. Собирали добрые крышечки даже целыми школами.

Однако подходят к переработке далеко не все пластмассовые изделия. Помочь детям могут только крышки с маркировкой. Их можно переработать. Такое пожертвование точно дойдет до получателя. На сайте благотворительного фонда можно ознакомиться с отчетностью. Кстати, организовать пункт приема может любой желающий.

В Истре отнести пластмассовые крышки можно в три места. В редакцию газеты «Истринские Вести», в клуб поселка «Агрогородок» и клуб «Набат».