Беларусь готова принять конференцию Международной ассоциации прокуроров

Президент Международной ассоциации прокуроров Герхард Ярош впервые посетил Минск с рабочим визитом и отметил, что сотрудничество с Беларусью многогранно, а подобные встречи укрепляют отношения прокуроров по всему миру, передает телеканал «МИР 24». Герхард Ярош и генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обсудили вопросы противодействия организованной преступности и коррупции, повышения эффективности международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, говорили о развитии законодательства, продвижении профессиональных интересов, также обменялись мнениями о наиболее проблемных аспектах прокурорской деятельности.

«У нас есть разветвленная сеть по всему миру. Если у прокурора из Беларуси возникнет проблема и ему нужна будет помощь, например, прокурора из Канады , то мы сможем найти человека, который поможет», — сказал Ярош.

Представители Генеральной прокуратуры Беларуси примут участие в конференции Международной ассоциации прокуроров, которая пройдет в сентябре в Йоханнесбурге . Александр Конюк отметил — через год региональная конференция, возможно, пройдет в Беларуси.

«Это будет впервые. Для нас это очень важно. Осталось утрясти некоторые моменты формальные. Это не сложно. Я думаю, если будет воля МАП, то это решение будет принято. А что касается сотрудничества нашего с МАП, то оно очень многогранно», — заявил Конюк.

Международная ассоциация прокуроров — это неправительственная и неполитическая организация. Она объединяет представителей прокурорского корпуса из 172-х стран.

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