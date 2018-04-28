Госдеп: США призывают ЕС ввести санкций против ракетной программы Ирана 

ТАСС, 28 апреля. США ведут переговоры со странами Евросоюза о введении ограничительных мер против ракетной программы Ирана, «угрожающей мировой безопасности». Об этом заявил в Эр-Рияде старший советник госсекретаря США Майка Помпео Брайан Хук.
"Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении любых физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана", — цитирует дипломата агентство Reuters. Эта тема обсуждалась с европейскими партнерами во время совещания глав МИД НАТО в Брюсселе, откуда прибыл Помпео. Ракетная программа Исламской Республики также внесена в повестку переговоров с лидерами Саудовской Аравии и Израиля в ходе ближневосточного турне главы Госдепа.
Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд в субботу. Помпео провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, рассмотрев ключевые вопросы ближневосточной повестки, в том числе политику Ирана в регионе, ситуацию в Сирии, Йемене и иранское ядерное досье. Запланирована встреча экс-главы ЦРУ с наследным принцем, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом. Из королевства Помпео направится в Иорданию и Израиль.