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Взрыв яркой сферы, странное мертвое тело и посадка НЛО. Таинственные события произошли в США
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Взрыв яркой сферы, странное мертвое тело и посадка НЛО. Таинственные события произошли в США 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Сразу несколько таинственных событий произошло несколько дней назад в парке Йеллоустон, который находится в США и славится своими гейзерами. Официальные власти и работники парка предпочитают хранить молчании и не давать никаких комментариев по поводу того, что же всё-таки в действительности произошло в национальном парке. На записи с камеры, которая установлена в парке Йеллоустон видно как некий таинственный объект приближается издалека и потом происходит мощный взрыв. Далее в парк приезжают какие-то рабочие и уносят то ли человека, то ли некое животное. На следующий день камера сняла вертолёт, который что-то искал на территории парка и на следующий день в реке недалеко от Йеллоустона было обнаружено тело человека. Пользователи озадачены происходящим и не могут дать другие объяснения кроме тех, что парк часто посещают НЛО и пришельцы с других планет, но правительство Америки всё тщательно скрывает, чтобы не пугать общественность.
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