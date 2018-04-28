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Первоиерарх РПЦ и Московский Синодальный хор впервые посетят Албанию
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Первоиерарх РПЦ и Московский Синодальный хор впервые посетят Албанию 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28-30 апреля впервые посетит с официальным визитом Албанию, и в эти же дни в стране также впервые выступит с концертами Московский Синодальный хор.
Как уточнил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, визит предстоятеля Русской Православной церкви в Албанию состоится по приглашению архиепископа Албанского Анастасия.
"Две Церкви поддерживают добрые взаимоотношения на протяжении многих десятилетий, чему способствует и схожий опыт гонений за веру в XX веке. И в настоящее время Церкви придерживаются общих позиций в ответах на вызовы современности", — сказал Волков. Он отметил, что «видеть возрождение религиозной жизни в Албании отрадно», и оно «несомненно приносит свои добрые плоды для всего албанского общества».
По словам Волкова, в ходе визита патриарх Кирилл встретится с предстоятелем Албанской церкви архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием, с которым его связывают многолетние дружеские отношения. Предстоятели вместе с иерархами и священнослужителями совершат Божественную литургию в главном храме Албанской церкви.
Также в программе визита запланировано посещение патриархом монастыря святого Власия и академии Воскресения Христова. «Как ожидается, состоятся встречи его святейшества с высокими представителями государственной власти страны», — добавил пресс-секретарь патриарха.
В свою очередь в Фонде содействия возрождению Синодального хора сообщили РИА Новости, что 28-30 апреля в Албании также состоятся концерты первого профессионального коллектива России — Московского Синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова. Выступления хора пройдут при поддержке министерства культуры России.
"Первое выступление намечено на 28 апреля в городе Берат, где Московский Синодальный хор совместно с Молодежным Синодальным хором выступят с праздничной пасхальной программой. Следующим утром в кафедральном соборе столицы Тираны предстоятели Русской и Албанской православных церквей совершат Божественную литургию, во время которой хор будет исполнять церковные песнопения. Вечером 29 апреля состоится совместный концерт Синодального хора с албанским хоровым коллективом", — сообщили в фонде.
А 30 апреля в Культурном центре комплекса Православного собора Тираны пройдет заключительный концерт Московского Синодального хора. Вход на все выступления коллектива будет свободный.
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