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Патриарх Кирилл совершит первый в истории визит в Албанию
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Патриарх Кирилл совершит первый в истории визит в Албанию 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 28 по 30 апреля посетит Албанию. Это будет первый в истории визит предстоятеля Русской православной церкви в эту страну.
"По приглашению предстоятеля Албанской православной церкви архиепископа Анастасия состоится первый в истории официальный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Албанию. Две церкви поддерживают добрые взаимоотношения на протяжении многих десятилетий, чему способствует и схожий опыт гонений на веру в XX веке. И в настоящее время церкви придерживаются общих позиций в ответах на вызовы современности", — пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
"Отрадно видеть возрождение религиозной жизни в Албании, которое, несомненно, приносит свои добрые плоды для всего албанского общества", — добавил он.
Предстоятели двух церквей совершат литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Албании Тиране. Затем патриарх Кирилл посетит Православную богословскую академию в Дурресе — главное церковное учебное заведение страны. Также ожидаются встречи с руководством страны.
Как отметил патриарх Кирилл в преддверии своего визита, Албанская церковь сегодня переживает период возрождения после полного запрета религии и гонений на верующих во время правления Энвера Ходжи. За последние 25 лет в стране отреставрировано 160 церквей, порядка 60 монастырей, возведен кафедральный собор Воскресения Христова в Тиране и другие храмы. Согласно статистике, православие исповедуют 22% жителей страны, более 56% процентов — мусульмане.
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