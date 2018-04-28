Патриарх Кирилл совершит первый в истории визит в Албанию

"По приглашению предстоятеля Албанской православной церкви архиепископа Анастасия состоится первый в истории официальный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Албанию. Две церкви поддерживают добрые взаимоотношения на протяжении многих десятилетий, чему способствует и схожий опыт гонений на веру в XX веке. И в настоящее время церкви придерживаются общих позиций в ответах на вызовы современности", — пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков

"Отрадно видеть возрождение религиозной жизни в Албании, которое, несомненно, приносит свои добрые плоды для всего албанского общества", — добавил он.

Предстоятели двух церквей совершат литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Албании Тиране . Затем патриарх Кирилл посетит Православную богословскую академию в Дурресе — главное церковное учебное заведение страны. Также ожидаются встречи с руководством страны.

Как отметил патриарх Кирилл в преддверии своего визита, Албанская церковь сегодня переживает период возрождения после полного запрета религии и гонений на верующих во время правления Энвера Ходжи. За последние 25 лет в стране отреставрировано 160 церквей, порядка 60 монастырей, возведен кафедральный собор Воскресения Христова в Тиране и другие храмы. Согласно статистике, православие исповедуют 22% жителей страны, более 56% процентов — мусульмане.