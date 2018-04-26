«Хочешь сохранить собственность — финансируй госпереворот в России»

Политолог рассказал об опасности новых британских санкций против наших олигархов

Сергея Маркова. Великобритания готовит новые антироссийские меры. По данным лондонской Times, на следующей неделе парламент страны может принять «комплекс законов», в соответствии с которыми «коррумпированные российские олигархи, прячущие „грязные деньги“ на заморских территориях Великобритании, будут разоблачены». Впрочем, можно ли эту меру считать антироссийской — вопрос спорный. Ответить на него мы попросили руководителя Института политических исследований

— Сергей Александрович, может быть, нет худа без добра?

— Если бы речь шла только о раскрытии информации, это было бы идеально, великолепно. Просто супер! Но целью британского правительства не является делать добро России . Его цель — делать России зло. Временами это зло может оборачиваться каким-то позитивными вещами, но не надо надеяться, что зла вообще не будет. Люди, которые украли деньги из России и вывели их на Виргинские или Каймановы острова — это, безусловно, враги России. Британские спецслужбы ломают голову — как бы сделать плохо одновременно и России, и врагам России. Это нелегко. Но они будут стараться. Думаю, что будет не просто раскрытие информации. Наверняка это часть плана по ограблению олигархов. А это уже может ударить не только по олигархам, но и по российской экономике. Ведь часто это деньги не только самих олигархов, но и компаний, которыми они владеют. Кроме того, я думаю, каждому будут предлагать сделку: хочешь сохранить собственность — финансируй госпереворот в России. Речь, по сути, идет о банде преступников, я имею в виду британские спецслужбы, которая в свою преступную деятельность хочет вовлечь других преступников — российских олигархов, которые украли деньги. Ну и тех, кто не украл тоже. Хотя, честно говоря, думаю, там мало тех, кто не украл.

— В общем, сложная тема…

— Не спорю.