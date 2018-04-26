Русалочка из Копенгагена: самый многострадальный памятник в истории

В порту Копенгагена можно найти статую Русалочки, созданную в далеком 1913 году Эдвардом Эриксеном. Инициатором размещения указанного памятника выступил сын основателя пивоварни Carlsberg. В частности, мужчина оказался сражен танцем балерины Эллен Прайс, участвовавшей в постановке «Русалочка». С тех пор эта статуя перетерпела множество актов вандализма, несмотря на то, что она не относится к политической или идеологической тематикам.

Впервые Русалочка из Копенгагена осталась без головы в апреле 1964, спустя 50 лет после своей установки. Этот памятник без ущерба прошел через Вторую мировую, когда Дания была оккупирована нацистами. Однако в 1964 все изменилось, и жители города увидели на валуне у набережной Лангелинье обезглавленную статую. Голову объекта искусства так и не удалось обнаружить, поэтому отливать ее пришлось заново. Наследники автора проекта сумели отыскать оригинальную гипсовую модель вышеупомянутой статуи, и по ней была изготовлена обновленная голова. Гипсовый вариант покоился в секретном месте, а после дерзкого случая вандализма она понадобилась еще не раз. Инцидент с памятником стал скандалом мирового масштаба и со всех уголков Европы и даже через океан прилетали журналисты, дабы осветить это событие. В администрацию столицы приходили тысячи писем с соболезнованиями, а также люди слали деньги на восстановление памятника. Данный акт вандализма стал причиной популяризации статуи, а в Данию приезжали туристы, притом как раз за тем, чтобы поглазеть на обезглавленный памятник. 84-летняя Эллен Прайс, которая стала прототипом для создания памятника, присутствовала при первом его восстановлении, а спустя четыре года скончалась. Лишь спустя более чем 30 лет после инцидента художник Йорген Наш в книге собственного авторства раскрыл, что он является тем, кто отпилил голову Русалочке. Таким образом он пытался начать борьбу классическим искусством, поскольку то, по его мнению, себя изжило.

Случай с обезглавливанием стал не единственным актов вандализма на судьбе памятника, и в 1961, 1963 и 1976 гг его щедро поливали краской, а также пририсовывали купальник. В 1984 несчастную Русалочку оставили без правой руки, а в 1990 году неизвестные снова намеривались отпилить ей голову, но попытка провалилась. Головы памятник повторно лишили в начале 1998, забрав часть статуи с собой, и в итоге власти искали ее больше месяца. Похитители анонимно подбросили голову в телестудию и тогда работы над восстановлением памятника длились еще месяц. В 2003 году около статуи спровоцировали взрыв, который снес Русалочку с камня в воду, где она пролежала два дня. В 2007 власти утвердили решение спасти Русалочку от вандалов, перенеся камень с ней дальше в воду, но даже это не защитило объект. Туристы на регулярной основе пытаются забраться на статую, а весной прошлого года она снова оказалась залита красной краской. Каждый раз достопримечательность успешно восстанавливают и возвращают на прежнее место, а население Дании уверено, что пока Русалочка остается на своем камне в целости и сохранности, в стране тоже сохранится порядок.]]>