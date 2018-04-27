Мособлдума запретила сидеть на полу и лежать на сиденьях в аэропортах 

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Теперь пассажирам под страхом штрафа запрещено лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.
«Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 рублей для граждан, от 1 до 2 тысячи рублей для должностных лиц и от 2 до 4 тысяч рублей — для юридических. Так, за сидение на полу или прослушивание музыки без наушников можно получить предупреждение или штраф 100 рублей», — сообщает «Коммерсант».
Как пояснил журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, новые правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Что касается Внуково, там «пока что окончательного решения от администрации нет», — сказал он.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в начале мая в московских аэропортах ограничат полеты из-за Парада Победы и его репетиций. В частности, 4, 6 и 9 мая воздушное пространство в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево будет закрыто с 10 часов 50 минут до 11 часов 15 минут. В районе аэропорта Калуга (Грабцево) ограничения введут с 09 часов 40 минут до 10 часов 25 минут. Кроме того, возможно ограничение воздушного движения в так называемые резервные дни — 5 и 8 мая.