Мособлдума запретила сидеть на полу и лежать на сиденьях в аэропортах

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Теперь пассажирам под страхом штрафа запрещено лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.

«Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 рублей для граждан, от 1 до 2 тысячи рублей для должностных лиц и от 2 до 4 тысяч рублей — для юридических. Так, за сидение на полу или прослушивание музыки без наушников можно получить предупреждение или штраф 100 рублей», — сообщает «Коммерсант».

Шереметьево и Как пояснил журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев , новые правила распространяются на аэропорты Домодедово Жуковский . Что касается Внуково , там «пока что окончательного решения от администрации нет», — сказал он.