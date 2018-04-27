Ещё
Мособлдума запретила сидеть на полу и лежать на сиденьях в аэропортах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мособлдума запретила сидеть на полу и лежать на сиденьях в аэропортах 

Ридус 47 минут назад
Фото: Суть Событий
Депутаты Мособлдумы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Теперь пассажирам под страхом штрафа запрещено лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.
«Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 рублей для граждан, от 1 до 2 тысячи рублей для должностных лиц и от 2 до 4 тысяч рублей — для юридических. Так, за сидение на полу или прослушивание музыки без наушников можно получить предупреждение или штраф 100 рублей», — сообщает «Коммерсант».
Как пояснил журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, новые правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Что касается Внуково, там «пока что окончательного решения от администрации нет», — сказал он.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в начале мая в московских аэропортах ограничат полеты из-за Парада Победы и его репетиций. В частности, 4, 6 и 9 мая воздушное пространство в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево будет закрыто с 10 часов 50 минут до 11 часов 15 минут. В районе аэропорта Калуга (Грабцево) ограничения введут с 09 часов 40 минут до 10 часов 25 минут. Кроме того, возможно ограничение воздушного движения в так называемые резервные дни — 5 и 8 мая.
Ридус: последние новости
Борис Клюев опроверг сообщения о своей тяжелой болезни NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики Женщина умерла после пластики носа в московской клинике
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1314
США отговаривали партнеров идти на брифинг России109
Россия совершила атаку по сирийским боевикам268
Состояние Наргиз резко ухудшилось63
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство72
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение