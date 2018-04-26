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На экспертизу тел погибших при крушении Ан-148 выделили 32,5 млн рублей
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На экспертизу тел погибших при крушении Ан-148 выделили 32,5 млн рублей 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить минздраву более 32,5 миллиона рублей на судмедэкспертизу останков погибших при крушении Ан-148, соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"Выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ… бюджетные ассигнования в размере 32577,6 тысячи рублей на проведение федеральным государственным бюджетным учреждением «Российских центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава РФ высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, найденных на месте авиационной катастрофы самолета Ан-148 акционерного общества «Саратовские авиалинии», произошедшей 11 февраля 2018 года в Московской области и повлекшей гибель 71 человека", — говорится в распоряжении.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
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