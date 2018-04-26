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Более 60 человек трудоустроили и пригласили на стажировку на ярмарке вакансий в Махачкале
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Более 60 человек трудоустроили и пригласили на стажировку на ярмарке вакансий в Махачкале 

ТАСС 33 минуты назад
МАХАЧКАЛА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 500 желающих трудоустроиться собрала общегородская ярмарка вакансий «День карьеры» в Махачкале, по итогам которой нашли работу и приглашены на стажировку более 60 соискателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Республиканского молодежного центра занятости «Успех» министерства труда и социального развития Дагестана, который выступил организатором мероприятия.
"В рамках работы ярмарки соискатели пообщались с работодателями и специалистами нашего центра, желающие смогли заполнить анкеты и пройти экспресс-собеседование с возможностью последующей стажировки. Во время ярмарки было трудоустроено около десяти человек и приглашены на стажировку более 50", — сказал собеседник агентства.
По его словам, свои вакансии представили более 50 крупных государственных и коммерческих организаций-работодателей Дагестана, среди которых предприятия «Стройдеталь», «Дагпродмаш», «Дагестан Стекло Тара» и другие. «Всего ярмарку посетили более 500 человек со всей республики, среди которых были как молодые специалисты, так и соискатели с опытом работы», — отметил представитель пресс-службы.
"Только тесное сотрудничество министерства и работодателей поможет наиболее эффективно бороться с проблемой подбора кадров и трудоустройства", — приводит пресс-служба слова врио министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова на открытия ярмарки.
В рамках ярмарки прошла презентация компетенций WorldSkills Russia «Роботехника», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Дополненная виртуальная реальность» и «Медицинский и социальный уход».
"Специалисты технопарка «Кванториум» продемонстрировали гостям работу своих изобретений: роботов, беспилотников, а также наглядно показали процесс печати на 3D-принтере. Данный мастер-класс вызвал особенный интерес у студенческой молодежи", — сказал собеседник агентства.
О центре занятости
В 2017 году для трудоустройства молодежи республиканский молодежный центр занятости «Успех» организовал в республике пять ярмарок вакансий, которые посетили 574 человека, из них трудоустроено 188 человек. Также были проведены экскурсии для 3,5 тыс. детей, школьников и студентов. Кроме того, для популяризации рабочих профессий центр помог организовать региональные чемпионаты WorldSkills и Abilimpics.
Также центр занятости занимается возрождением молодежных трудовых отрядов на территории Дагестана. С начала 2017 года «Успех» отправил на строительные работы в Ленинградскую область более 100 студентов разных колледжей и молодежь, проживающую в горных районах республики. Всего в 2017 году центр занятости «Успех» в Дагестане трудоустроил более 1 тыс. человек. В базе центра находятся свыше 1,7 тыс. вакансий. Всего обратились в центр занятости молодежи в прошлом году более 2,8 тыс. соискателей.
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