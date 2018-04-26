Василий Архипов и другие незаслуженно забытые генералы Великой Отечественной

Когда говорят о советских военачальниках Великой Отечественной войны, чаще других вспоминают Жукова, Рокоссовского, Конева. За их чествованием мы почти забыли советских генералов, которые внесли огромный вклад в дело победы над фашистской Германией

Командарм Ремезов — обычный великоросс

В 1941 году Красная Армия оставляла город за городом. Редкие контрнаступления наших войск не меняли гнетущего ощущения надвигающей катастрофы. Однако в 161-й день войны — 29 ноября 1941 года элитные немецкие войска танковой бригады «Лейбштандарте-СС Адольф Гитлер» были выбиты из крупнейшего южнорусского города Ростова-на-Дону . Сталин телеграфировал поздравление высшим офицерам, принимающим участие в этой битве, в том числе командующему 56 дивизии Федору Ремезову.

Об этом человеке известно, что он был обычным советским генералом и сам себя называл не русским, а великороссом. Назначен на должность командарма 56-й он также был по личному приказу Сталина, который оценил способность Фёдора Никитича, не теряя самообладания, вести упорную оборону против значительно превосходящих по силе наступающих немцев.

Например, странное на первый взгляд его решение силами 188-го кавалерийского полка атаковать 17.10.41 г. бронетехнику немцев в районе станции Кошкино (под Таганрогом ), что позволило вывести курсантов Ростовского пехотного училища и части 31-й дивизии из-под сокрушительного удара. Пока немцы гонялись за легкой конницей, нарываясь на огненные засады, 56–я армия получила необходимую передышку и была спасена от прорвавших оборону танков «Лейбштандарте-СС Адольф Гитлер». Впоследствии необескровленные бойцы Ремезова совместно с солдатами 9 армии освободили Ростов, несмотря на категорический приказ Гитлера не сдавать город. Это была первая крупная победа РККА над фашистами.

Василий Архипов к началу войны с немцами имел успешный боевой опыт с финнами, а также орден «Красного Знамени» за прорыв линии Маннергейма и звание Героя Советского Союза за личное уничтожение четырех танков противника.

Вообще, по мнению многих военных, хорошо знавших Василия Сергеевича, он с первого взгляда точно оценивал возможности немецкой бронетехники, даже если она относилась к новинкам фашистского ВПК.

Так, в бою за Сандомирский плацдарм летом 1944 года его 53 танковая бригада впервые встретилась с «королевскими тиграми». Комбриг решил на своем командирском танке атаковать стального монстра, чтобы личным примером воодушевить подчиненных.

Используя высокую маневрируемость своей машины, он несколько раз заходил в бок «неповоротливому и медленному зверю» и открывал огонь. Только после третьего попадания «немец» вспыхнул. Вскоре его танкисты пленили еще трех «королевских тигров». Дважды герой Советского Союза Василий Архипов, о котором сослуживцы говорили «в воде не тонет, в огне — не горит», стал генералом 20 апреля 1945 года.

Родимцев: «Но пасаран»

Александр Родимцев в Испании был известен как камарадос Павлито, который воевал в 1936-1937 году с фалангистами Франко. За оборону университетского города под Мадридом он получил первую золотую звезду героя Советского Союза. В годы войны с фашистами он был известен как генерал, который переломил ход Сталинградской битвы.

По словам Жукова, гвардейцы Родимцева буквально в последний момент нанесли удар немцам, вышедшим на берег Волги. Позднее, вспоминая эти дни, Родимцев написал: «В тот день, когда наша дивизия подходила к левому берегу Волги, гитлеровцы взяли Мамаев курган. Взяли потому, что на каждого нашего бойца наступало десять фашистов, на каждый наш танк шло десять вражеских, на каждый поднявшийся в воздух „Як“ или „Ил“ приходилось десять „мессершмиттов“ или „юнкерсов“… воевать-то немцы умели, особенно при таком численном и техническом превосходстве».

У Родимцева таких сил не было, но его хорошо подготовленные бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии, известной еще как соединение ВДВ, воюя в меньшинстве, превратили в металлолом фашистские танки Гота и перебили в рукопашных городских боях значительное число немецких солдат 6-й армии Паулюса. Как и в Испании, в Сталинграде Родимцев неоднократно говорил: «но пасаран, фашисты не пройдут».

Бывший унтер-офицер царской армии Александр Горбатов, которому в декабре 1941 года присвоили звание генерал-майора, был из разряда тех, кто не боялся конфликтовать с начальством.

Например, в декабре 1941 года своему непосредственному командиру Кириллу Москаленко он заявил, что глупо бросать наши полки в лобовую атаку на немцев, если для этого нет объективной необходимости. На ругань ответил жестко, заявив, что не позволит себя оскорблять. И это после трех лет заключения в Колыме, куда он был эпатирован, как «враг народа» по печально известной 58-й статье.

Когда Сталину доложили об этом инциденте, тот усмехнулся и сказал: «горбатого только могила исправит». Вступил Горбатов в спор и с Георгием Жуковым по поводу наступления на Орёл летом 1943 года, потребовав не атаковать уже с имеющегося плацдарма, а форсировать реку Зуши в другом месте. Жуков вначале был категорически против, но, поразмыслив, понял, что Горбатов прав.

Известно, что Лаврентий Берия отрицательно относился к генералу и даже считал упрямца своим личным врагом. Независимые суждения Горбатова и впрямь многим не нравились. Например, проведя ряд блистательных операций, в том числе и Восточно-Прусскую, Александр Горбатов неожиданно высказался против штурма Берлина, предложив начать осаду. Мотивировал свое решение тем, что «фрицы» и так сдадутся, зато это сохранит жизни многим нашим солдатам, которые прошли всю войну.