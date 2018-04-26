В Приморье не исключили возможных фатальных проблем для малого бизнеса в связи с регистрацией в системе «Меркурий»

У чиновников может просто не хватить людей для регистрации всех желающих.

В результате недоработок на местах при введении на террритории России обязательной электронной ветеринарной сертификации пищевой продукции может пострадать малый бизнес. Крупный и средний бизнес может получить еще больший сегмент внутреннего российского продовольственного рынка.

С 1 июля этого года на территории России вступают в силу положения об обязательной электронной ветеринарной сертификации. Ветеринарные сопроводительные документы на продукты питания будут оформляться только в электронном виде через информационную систему в области ветеринарии «Меркурий». Предприятия и организации, занимающиеся производством и реализацией продуктов питания, отсутствующие в этой информационной системе, не смогут оформлять электронные документы и, соответственно, поставлять и реализовывать пищевую продукцию населению.

Электронная ветеринарная сертификация пищевой продукции действительно необходима, этот шаг давно назрел для продовольственного рынка Российской Федерации. Ассоциация марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) поддерживает её введение. Полная прослеживаемость продуктов питания от производителя до прилавка благотворно повлияет на повышение качества и безопасности реализуемой пищевой продукции.

Но, ввиду возможных недоработок на местах в регионах Российской Федерации, не исключено, что при введении обязательной электронной ветеринарной сертификации пострадает малый бизнес, а крупный и средний бизнес выиграют, получив дополнительный сегмент внутреннего продовольственного рынка.

Так, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. №589, регламентирующего электронную ветсертификацию, регистрацией и внесением хозяйствующих субъектов в ГИС «Меркурий» на местах занимаются сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора . Для регистрации в системе «Меркурий» и получения доступа необходимо предоставить в теруправление Россельхознадзора соответствующие сведения об организации/ИП, сведения об администраторе организации/ИП, который будет работать в системе.

Пока бизнес, во всяком случае в Приморском крае, проявляет невысокую активность, но ближе к 1 июля те, кто ждал до последнего, как обычно, начнут массово подавать заявки. И успеют или нет сотрудники ведомства в данной ситуации «вбить» весь бизнес в «Меркурий» и дать ему возможность продолжить работать с 1 июля, будет зависеть от их количества.

Согласно видео-инструкции по внесению хозсубъектов в ГИС «Меркурий», на регистрацию одного субъекта затрачивается около 10 минут. Чтобы внести 11 тысяч предприятий и организаций, работающих с «пищевкой» на территории, поднадзорной управлению Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области , одному специалисту понадобится около 11 месяцев, двум — 5,5 мес., трем — 3,6 мес., четырем — 2,7 мес.

По мнению президента Ассоциации мясопереработчиков Приморского края, озвученному информагентству «Ежедневные новости Владивостока», неприятности, связанные с внедрением системы «Меркурий», коснутся только малого бизнеса. Крупные приморские предприятия практически все уже в данной базе зарегистрированы.

Как считают эксперты АМКОР, в случае, если малый бизнес окажется за бортом электронной ветсертификации, на продовольственном рынке РФ может произойти перераспределение потоков мелко-оптовой и розничной реализации пищевой продукции в пользу крупного бизнеса и торговых сетей.

Поэтому в данной ситуации, конечно же, необходимо обратить внимание, чтобы все предприятия и организации, работающие с пищевой продукцией на территории РФ, включая малый, средний и крупный бизнес, были своевременно занесены в ГИС «Меркурий», говорится в пресс-релизе Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).