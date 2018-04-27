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В Башкирии физрук спас женщину от извращенца
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В Башкирии физрук спас женщину от извращенца 

ufa1.ru 35 минут назад
Фото: ufa1.ru
26 апреля в Аургазинском районе республики произошел вопиющий случай. Во время прогулки на женщину напал мужчина.
— Дело было в парке. Я прогуливалась, по дороге собирала мусор с земли, чтобы помочь школьникам с субботником. На аллее ко мне подошел мужчина и поинтересовался, что я делаю. А на самом выходе из сквера он подбежал и неожиданно повалил меня, — говорит женщина изданию «Аургазинский вестник».
Злодей зажал нос и рот своей жертве и пригрозил, чтобы та не кричала.
— Он сказал, что убьет меня. Я пыталась достать телефон, сопротивлялась, но вскоре начала задыхаться, — продолжает женщина.
В этот момент преступника заметил физрук местной школы, он с восьмиклассниками пришел в парк, чтобы расчистить территорию. Мужчина схватил нападающего, оттащил от женщины и вызвал на место полицию.
— Извращенца увели в наручниках. Позже оказалось, что он уголовник, отсидел за изнасилование. Героем стал учитель Руслан Якупов, я ему очень благодарна, — с благодарностью говорит женщина.
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