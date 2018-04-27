В Башкирии физрук спас женщину от извращенца

26 апреля в Аургазинском районе республики произошел вопиющий случай. Во время прогулки на женщину напал мужчина.

— Дело было в парке. Я прогуливалась, по дороге собирала мусор с земли, чтобы помочь школьникам с субботником. На аллее ко мне подошел мужчина и поинтересовался, что я делаю. А на самом выходе из сквера он подбежал и неожиданно повалил меня, — говорит женщина изданию «Аургазинский вестник».

Злодей зажал нос и рот своей жертве и пригрозил, чтобы та не кричала.

— Он сказал, что убьет меня. Я пыталась достать телефон, сопротивлялась, но вскоре начала задыхаться, — продолжает женщина.

В этот момент преступника заметил физрук местной школы, он с восьмиклассниками пришел в парк, чтобы расчистить территорию. Мужчина схватил нападающего, оттащил от женщины и вызвал на место полицию.

— Извращенца увели в наручниках. Позже оказалось, что он уголовник, отсидел за изнасилование. Героем стал учитель Руслан Якупов, я ему очень благодарна, — с благодарностью говорит женщина.