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Еще три полигона активно готовят к дегазации в Подмосковье
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Еще три полигона активно готовят к дегазации в Подмосковье 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Полигоны твердых бытовых отходов в Коломенском городском округе, Клину и Серпуховском районе Подмосковья проходят активную стадию подготовки к дегазации, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Следующие полигоны, которые мы будем рекультивировать — это «Воловичи» в Коломенском городском округе, «Алексинский карьер» в городском округе Клин, «Лесная» полигон в Серпуховском районе», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он отметил, что все три полигона находятся в активной подготовке к фазе дегазации.
Ранее зампред правительства Подмосковья, спецпредставитель губернатора в Волоколамском районе Александр Чупраков сообщил, что оставшиеся в регионе 15 полигонов необходимо рекультивировать. Уже идет рекультивация трех полигонов: в Кашире, Электростали и Павловском Посаде, она закончится в этом году. Первая часть рекультивации — дегазация стартовала на полигоне «Кучино» в Балашихе, ведутся подготовительные работы для дегазации на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе.
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