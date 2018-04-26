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В Подмосковье будут штрафовать за нарушение правил пользования аэропортами
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В Подмосковье будут штрафовать за нарушение правил пользования аэропортами 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С изменением закона можно бороться с незаконными таксистами и нарушителями порядка.
Мособлдума примет изменения в «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», в котором рассказано о введении штрафов за нарушение правил нахождения в аэропортах. Об этом стало известно в ходе заседания Московской областной думы. Об этом сообщил телеканал «360».
Теперь гражданину, который нарушил правила пользования аэровокзалами, расположенными на подмосковной территории, придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от одной до двух тысяч рублей, а юридические — от двух до четырех тысяч рублей.
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