В Подмосковье будут штрафовать за нарушение правил пользования аэропортами

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . С изменением закона можно бороться с незаконными таксистами и нарушителями порядка.

Мособлдума примет изменения в «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», в котором рассказано о введении штрафов за нарушение правил нахождения в аэропортах. Об этом стало известно в ходе заседания Московской областной думы. Об этом сообщил телеканал «360».

Теперь гражданину, который нарушил правила пользования аэровокзалами, расположенными на подмосковной территории, придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от одной до двух тысяч рублей, а юридические — от двух до четырех тысяч рублей.