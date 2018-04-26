Взял куртку и скрылся: в Целине уже неделю ищут пропавшего мужчину

В Целинском районе разыскивают местного жителя Александра Глазко. Молодой человек вышел из дома 20 апреля, но обратно так и не вернулся.

Как удалось узнать 161.ru, мужчина покинул жилище средь бела дня: пока его подруга была в другой комнате, Александр зашел в прихожую, взял куртку и, никому ничего не сказав, скрылся. Через полчаса его телефон уже не отвечал.

— Со слов сожительницы и соседей, накануне своего исчезновения молодой человек ни с кем не конфликтовал, да и вообще относится к типу людей, которые из дома не уходит, — рассказал сотрудник правоохранительных органов Целинского района, старший лейтенант полиции Александр Черниговский

На вид ему Александру около 30 лет, рост 175–180 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые коротко стриженные. В день пропажи Александр был одет в камуфляжный костюм (ветровку и брюки), темно-синюю куртку, светло коричневые кроссовки. Из особых примет — шрам над правой бровью, а также татуировка на правой руке с изображением кинжала.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам телефонов: 8 (86371) 9-18-58, 8-918-564-24-26 или 02.