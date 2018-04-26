Дмитрий Азаров: «Благодаря работе градсовета мы сможем избежать избыточных трат на инфраструктуру»

По его словам, для того чтобы возникший дисбаланс исправить и не допустить вновь, после четырехлетнего перерыва возобновил свою работу градостроительный совет при губернаторе.

Кстати, совет серьезно обновился — в его состав вошли ведущие эксперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руководители градостроительных блоков администраций городов и районов, а также главы муниципальных образований.

Градсовет должен будет, по словам главы региона, обеспечить увязку между собой документов, касающихся экономического и градостроительного развития региона и муниципалитетов.

"У нас зачастую стратегия социально-экономического развития сама по себе, документы пространственного развития сами по себе, а выбор места строительства того или иного предприятия, социального объекта — сам по себе", — отмечает Дмитрий Азаров

По его мнению, именно такого рода дисбаланс приводит зачастую к тому, что в новых крупных жилых комплексах не хватает школ, детских садов, иных социально значимых объектов, либо, в случае с крупными удаленными районами, возникает нехватка рабочих мест для жителей. Это, в свою очередь, создает другие сложности, касающиеся, в том числе, роста транспортной нагрузки.

"Мы должны думать о гармоничном развитии территории. И если есть, где людям жить, значит, нужно подумать, где работать. Сегодня уже не те времена, когда можно сказать — слушайте, вы там купили квартиру, вы знали, что больницы нет, детского сада нет… Ведь те же разрешения на строительство этих объектов дает муниципальная власть. И, конечно, эти вопросы должны быть продуманы", — говорит Дмитрий Азаров.

Глава региона заявил, что градостроительный совет будет рассматривать и вопросы внедрения современных технологий в сфере строительства, без которых невозможно удешевить стоимость жилья, и вопросы использования полезных ископаемых, развития индустрии стройматериалов.

"Все это требует детальной проработки на уровне государственного регионального управления, без которой нельзя рассчитывать на достижение тех показателей, решение тех задач, которые поставил президент по увеличению темпов строительства", — подчеркивает Дмитрий Азаров, добавляя, что главное сделать эту работу системной и слаженной.

"Если работа в регионе наконец-то будет выстроена системно, то мы ни одной копейки не потратим впустую. Мы не будем тратиться на избыточную инфраструктуру — инженерную, транспортную, социальную. Мы будем точно, взвешенно, грамотно принимать оптимальные решения", — подытожил глава региона.