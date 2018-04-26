Почему женщинам нельзя в алтарь

Алтарь — это священное место для любого христианина. В православных храмах алтарь отгорожен от взглядов прихожан иконостасом, а вот в католических церквях открыт. Однако правила поведения в святая святых схожи во многих направлениях христианства.

Запрет не только для женщин

В древности, когда христианство еще только зарождалось, в алтарь мог заходить только первосвященник и только один раз в год. В 364 году на Соборе, то есть на собрании православных священников, который состоялся в городе Лаодикия, было утверждено правило под номером 44, которое гласило: «Не подобает жене в олтарь входити».

Позже на шестом Вселенском Соборе, состоявшемся в 680 году в Константинополе, священнослужители решили, что впредь никому из мирян входить в алтарь нельзя, за исключением представителей власти, которые захотят принести Богу дары.

Даже вопрос о том, может ли посещать алтарь монах мужского пола, был в некотором роде спорным. Однако патриарх Константинопольский Николай высказал мнение, что запрещать входить монаху в алтарь не следует, но делать это он может только для того, чтобы зажечь там лампады и свечи, то есть во время своего служения.

Женщины в алтаре

Однако о 44 правиле Лаодикийского собора как-то раз позабыла даже сама княгиня Дашкова. Однажды она вместе со своим малолетним сыном по приглашению Екатерины отправилась в Эрмитаж . Заплутав во дворце, Дашкова поинтересовалась у придворных, как пройти в Эрмитаж.

А те, желая подшутить над ней, ответили: «Через алтарь». Недолго думая, княгиня ринулась к святая святых. Узнав о поступке Дашковой, императрица рассвирепела. «Как Вам не стыдно! — воскликнула Екатерина. — Вы — русская и не знаете своего закона!»

По сей день в православном храме вход в алтарь разрешен только мужчинам, получившим на то благословение священника, например, церковнослужителям (алтарникам и чтецам). Женщинам же входить туда строго запрещено.

Подобный запрет объясняется вовсе не тем, что женщина является нечистым существом, как многие ошибочно полагают. Заходить в это священное помещение без благословения нельзя никому из прихожан. Однако священники дают данное благословение исключительно представителям мужского рода. Все дело в том, что в храме, а в особенности в алтаре, запрещается проливать кровь. Поэтому женщин сюда и не допускают из-за «ежемесячного непроизвольного течения».

Хотя из этого правила бывают и исключения. Так в женских монастырях в алтарь разрешено входить пожилым монахиням и нести там послушание. Однако и это тоже делается исключительно с благословения протоиерея.

А как у католиков?

Во всех христианских церквях алтарь занимает почетное место. Представители всех направлений христианства относятся к этому священному месту с особым трепетом. В католическом храме алтарь или пресбитериум находится за низенькой перегородкой, и никому не составляет особого труда ее перешагнуть. Однако делать этого не следует, так как обычным прихожанам подобное воспрещается точно так же, как и в православных храмах. Заходить в пресбитериум простым мирянам позволяется только в случае крайней необходимости.