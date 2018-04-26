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В Кировске состоится торжественное открытие «Вахты Памяти-2018»
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В Кировске состоится торжественное открытие «Вахты Памяти-2018» 

Ivyborg.ru 1 час назад
28 апреля в 12.00 в Кировске в музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» состоится торжественное открытие «Вахты Памяти-2018».
В рамках мероприятия пройдет торжественно-траурный митинг, посвященный открытию нового сезона поисковых работ, в мероприятии примут участие представители патриотических общественных объединений со всей страны.
Ленинградская область на протяжении 28 лет активно работает в рамках Всероссийской «Вахты памяти» (первая «Вахта Памяти» в регионе была проведена в 1990 году). В 2013 году участниками областной «Вахты памяти» стали 189 отрядов из 30 регионов нашей страны, найдены останки более 3599 воинов, установлено 450 имен погибших.
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» создан в 1990-м году на базе музея-диорамы и памятных мест Великой Отечественной войны в Южном Приладожье. Историко-культурная территория площадью 200 га, связанная с блокадой Ленинграда и освобождением его от немецких захватчиков, построена по принципу охранных зон с такими известными мемориалами, как «Невский пятачок», «Синявинские высоты», Место встречи Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года.
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