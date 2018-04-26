В Кировске состоится торжественное открытие «Вахты Памяти-2018»

28 апреля в 12.00 в Кировске в музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» состоится торжественное открытие «Вахты Памяти-2018».

В рамках мероприятия пройдет торжественно-траурный митинг, посвященный открытию нового сезона поисковых работ, в мероприятии примут участие представители патриотических общественных объединений со всей страны.

Ленинградская область на протяжении 28 лет активно работает в рамках Всероссийской «Вахты памяти» (первая «Вахта Памяти» в регионе была проведена в 1990 году). В 2013 году участниками областной «Вахты памяти» стали 189 отрядов из 30 регионов нашей страны, найдены останки более 3599 воинов, установлено 450 имен погибших.