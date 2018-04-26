Подвал дома в Мытищах затопило фекалиями

Подземное фекальное озеро обнаружили жители мытищинской многоэтажки в подвале собственного дома. А коммунальщики утверждают, что все чисто и сухо.

Этот водоем не замерзает зимой и не пересыхает летом. Эти мутные воды полны фекалий,

из-за такой обстановки в квартиры жильцов из подвала рвутся сырость, плесень и насекомые.

О мокрых и дурно пахнущих делах в своем подвале жильцы дома заподозрили еще в декабре. Вызвали аварийную службу, которая, к удивлению местных жителей, нарушений не обнаружила.

Тем временем уровень воды в сухом и чистом подвале поднялся до отметки почти в 15 сантиметров. Последний раз замеры проводили в январе. Какая же глубина сейчас сказать сложно. Сами же коммунальщики уверяют: если

что-то здесь и может протекать, то точно не канализация. Запахи, правда, говорят об обратном.

Местные жители указывают на провалы грунта около опалубки дома. Вода из подвала вымывает землю. При самом худшем сценарии подземное озеро скоро рискует подняться на поверхность. А если ситуацией не заняться, дом может и обрушиться

С требованием разобраться в управляющую компанию жильцы дома регулярно приходят с середины января, но суше в подвале так и не стало.

Вместе с главным инженером жильцы отправились инспектировать сухой и чистый подвал. Уже на берегу фекального водоема коммунальщики вспоминают о неких насосах, которые должны откачивать воду.

По словам главного инженера откачкой воды и герметизацией подвала должна заниматься другая организация, с которой заключен договор. Пока фирмы перекладывают ответственность друг на друга, вода под домом стоит уже больше полугода. Только после приезда съемочной группы канал «360» инженер озвучил сроки, в которые будут выполнены работы. Осушить подвал обещают в течение двух недель.