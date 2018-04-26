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Минпромторг России исключил инвестпроект УК «Лесхоз» из перечня приоритетных
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Минпромторг России исключил инвестпроект УК «Лесхоз» из перечня приоритетных 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Соответствующий Приказ подписал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
26 апреля 2018 года Минпромторгом РФ принято решение об исключении данного инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
В частности, в соответствии с пунктом 32 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2018 года №190 и распоряжением правительства Кировской области от 20 февраля 2018 года №32 Минпромторгом РФ принято решение об исключении инвестиционного проекта ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Решение принято в связи с неисполнением УК «Лесхоз» взятых на себя обязательств по реализации приоритетного инвестиционного проекта.
Так, инвестору было выдано предписание о необходимости устранения нарушений, которые он не исполнил в установленный срок. В частности, инвестором не были созданы объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для выпуска комплектов домов, а также не выполнены взятые ранее социальные обязательства.
Таким образом, с 26 апреля 2018 года в соответствии с приказом Минпромторга РФ ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» исключена из реестра приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Фото — rusnedra-inform.ru
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