Минпромторг России исключил инвестпроект УК «Лесхоз» из перечня приоритетных

Денис Мантуров. Соответствующий Приказ подписал Министр промышленности и торговли РФ

26 апреля 2018 года Минпромторгом РФ принято решение об исключении данного инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В частности, в соответствии с пунктом 32 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 февраля 2018 года №190 и распоряжением правительства Кировской области от 20 февраля 2018 года №32 Минпромторгом РФ принято решение об исключении инвестиционного проекта ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Решение принято в связи с неисполнением УК «Лесхоз» взятых на себя обязательств по реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Так, инвестору было выдано предписание о необходимости устранения нарушений, которые он не исполнил в установленный срок. В частности, инвестором не были созданы объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для выпуска комплектов домов, а также не выполнены взятые ранее социальные обязательства.

Таким образом, с 26 апреля 2018 года в соответствии с приказом Минпромторга РФ ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» исключена из реестра приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Фото — rusnedra-inform.ru